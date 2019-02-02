Игроки сборной Японии снова прибрались после матча и оставили послание на трёх языках (фото)

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! ? pic.twitter.com/RfiVyoMumd — #AsianCup2019 (@afcasiancup) February 2, 2019

Футболисты сборной Японии прибрались в раздевалке после проигрыша в финальном матче Кубка Азии с командой Катара (1:3).После окончания встречи японские игроки традиционно навели порядок в раздевалке, а также оставили послание на доске, написав "Спасибо" на трёх языках — английском, арабском и японском.Минувшим летом японские футболисты аналогичным образом поступили после матча 1/8 финала чемпионата мира в России. После матча 1/8 финала, по итогам которого команда покинула турнир, игроки Страны восходящего солнца также прибрались в раздевалке и оставили записку на