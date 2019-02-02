Игроки сборной Японии снова прибрались после матча и оставили послание на трёх языках (фото)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|13
|Брайтон
|24
|26
|14
|Ньюкасл
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|23
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Нант
|22
|24
|15
|Анже
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Б
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Вальядолид
|22
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|22
|15
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|20
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|2
|Аякс
|19
|47
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|АЗ Алкмаар
|19
|29
|5
|Витесс
|19
|29
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ-Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|19
|25
|10
|Фортуна С
|19
|23
|11
|Херенвен
|19
|22
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
|8
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:42
Фанаты английского клуба принесут на матч надувные пенисы в рамках благотворительной акции (1)
Фанаты английского клуба принесут на матч надувные пенисы в рамках благотворительной акции (1)
15:23
Игроки сборной Японии снова прибрались после матча и оставили послание на трёх языках (фото) (1)
Игроки сборной Японии снова прибрались после матча и оставили послание на трёх языках (фото) (1)
13:37
Маурицио Сарри: пытаюсь изменить психологию игроков "Челси". Мне нужно полностью контролировать игру
Маурицио Сарри: пытаюсь изменить психологию игроков "Челси". Мне нужно полностью контролировать игру
12:52
Халк: я был очень привязан к Дзюбе (9)
Халк: я был очень привязан к Дзюбе (9)
11:23
Гендиректор "Балтики" - об аренде Давыдова: Денис хочет, чтобы "Спартак" проявил к нему уважение (11)
Гендиректор "Балтики" - об аренде Давыдова: Денис хочет, чтобы "Спартак" проявил к нему уважение (11)
Вчера, 23:48
Сердар Азмун стал игроком "Зенита" (72)
Сердар Азмун стал игроком "Зенита" (72)
Вчера, 23:20
Вильмар Барриос: горд, что нахожусь в таком великом клубе (19)
Вильмар Барриос: горд, что нахожусь в таком великом клубе (19)
Вчера, 23:06
"Зенит" объявил о переходе Барриоса (19)
"Зенит" объявил о переходе Барриоса (19)
Вчера, 22:32
Общественная наблюдательная комиссия Москвы – о ходатайстве о продлении сроков арестов Мамаева и Кокорина: следствию все надо делать быстре (3)
Общественная наблюдательная комиссия Москвы – о ходатайстве о продлении сроков арестов Мамаева и Кокорина: следствию все надо делать быстре (3)
Вчера, 22:15
Рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кокорину и Мамаеву назначено на 6 февраля (3)
Рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кокорину и Мамаеву назначено на 6 февраля (3)
Вчера, 22:11
Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо" (3)
Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо" (3)
Вчера, 21:48
Дмитрий Гордон: Ракицкий стоит с футболкой "Россия" и позирует. Дурак, ты понимаешь, что делаешь за эти сраные миллионы? (61)
Дмитрий Гордон: Ракицкий стоит с футболкой "Россия" и позирует. Дурак, ты понимаешь, что делаешь за эти сраные миллионы? (61)
Вчера, 21:36
"Локомотив" подписал новый контракт с Романом Тугаревым (3)
"Локомотив" подписал новый контракт с Романом Тугаревым (3)
Вчера, 21:34
Бруну Алвеш продлил контракт с "Пармой"
Бруну Алвеш продлил контракт с "Пармой"
Игроки сборной Японии снова прибрались после матча и оставили послание на трёх языках (фото)
Футболисты сборной Японии прибрались в раздевалке после проигрыша в финальном матче Кубка Азии с командой Катара (1:3).
После окончания встречи японские игроки традиционно навели порядок в раздевалке, а также оставили послание на доске, написав "Спасибо" на трёх языках — английском, арабском и японском.
Минувшим летом японские футболисты аналогичным образом поступили после матча 1/8 финала чемпионата мира в России. После матча 1/8 финала, по итогам которого команда покинула турнир, игроки Страны восходящего солнца также прибрались в раздевалке и оставили записку на
После окончания встречи японские игроки традиционно навели порядок в раздевалке, а также оставили послание на доске, написав "Спасибо" на трёх языках — английском, арабском и японском.
Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! ? pic.twitter.com/RfiVyoMumd— #AsianCup2019 (@afcasiancup) February 2, 2019
Минувшим летом японские футболисты аналогичным образом поступили после матча 1/8 финала чемпионата мира в России. После матча 1/8 финала, по итогам которого команда покинула турнир, игроки Страны восходящего солнца также прибрались в раздевалке и оставили записку на
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.