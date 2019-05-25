Арсен Венгер может возглавить "Виссел Кобе"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может стать главным тренером клуба "Виссел Кобе", сообщает Goal.

В этому клубе играют полузащитник Андрес Иньеста, а также нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски.

Венгер уже работал в Японии - он возглавлял клуб "Нагоя Грампус" с 1995 по 1996 год.
Теги: Венгер Виссел Кобе
Сегодня, 00:42
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