Арсен Венгер может возглавить "Виссел Кобе"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может стать главным тренером клуба "Виссел Кобе", сообщает Goal.В этому клубе играют полузащитник Андрес Иньеста, а также нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски.Венгер уже работал в Японии - он возглавлял клуб "Нагоя Грампус" с 1995 по 1996 год.