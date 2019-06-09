Джордан Пикфорд - о победе над Швейцарией: рад, что надо мной не будут издеваться в твиттере!

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд пошутил по поводу своей игры в матче за третье место в плей-офф Лиги наций."Я рад, что все закончилось хорошо и надо мной не будут издеваться в твиттере! Я нервничал перед исполнением пенальти. Когда я пытаюсь отбить пенальти, то не волнуюсь. Мы регулярно отрабатываем пенальти. Я заранее выбрал точку, куда будут бить. Получилось забить. Но раньше я никогда не бил пенальти в игре, так что я здорово нервничал.Есть, конечно, ребята вроде Харри Кейна и другие мастера. Я не знаю, где я располагаюсь в рейтинге пенальтистов сборной. Но надо все равно их отрабатывать, ведь рано или поздно, когда настанет нужный момент, нужно быть к нему готовым", - цитирует Пикфорда Sky Sports.