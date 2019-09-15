Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что проживает в Лондоне и иногда бывает в Киеве.
"Я не могу вам сказать точно, сколько дней в году провожу на Украине. Но достаточно, чтобы у меня было обширное понимание того, что касается моей работы. На самом деле я в Киеве довольно часто, у меня здесь есть жилье.
Лондон или Милан? Я живу в Лондоне последние 13 лет. Поэтому сейчас, безусловно, он. Там моя семья, им там удобно, плюс я хотел, чтобы именно там мои дети пошли в школу.
Мой второй сын тренируется в академии "Челси". Это очень хорошая школа, которая воспитала не один десяток игроков отличного уровня", - цитирует Шевченко vesti.ua.
Андрей Шевченко: я живу в Лондоне последние 13 лет. Там моя семья, им там удобно
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