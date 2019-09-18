Бывший тренер сборной России Александр Бородюк ведет переговоры с Камерунской федерацией футбола, сообщает "РБ".
Ранее главным тренером сборной Камеруна был голландец Кларенс Зеедорф, который покинул команду после неудачного выступления на Кубке африканских наций 2019 года, откуда камерунцы вылетели на стадии 1/8 финала.
Руководство Камерунской федерации футбола заинтересовано в услугах 56-летнего Бородюка. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, в ближайшие дни контракт может быть подписан.
Александр Бородюк может возглавить сборную Камеруна
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