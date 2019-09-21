Французский специалист Арсен Венгер в скором времени получит должность в Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ESPN.
Какой именно пост займет Венгер, пока не уточняется, но известно, что к его мнению в организации будут прислушиваться.
В то же время 69-летний француз по-прежнему хочет возглавить клуб или сборную, сделав это в ближайшее время.
Последним местом работы Венгера был лондонский "Арсенал", который он тренировал с 1996 по 2018 год.
Sport24.ru
Арсен Венгер будет работать в ФИФА
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