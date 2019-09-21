Арсен Венгер будет работать в ФИФА

Французский специалист Арсен Венгер в скором времени получит должность в Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ESPN.Какой именно пост займет Венгер, пока не уточняется, но известно, что к его мнению в организации будут прислушиваться.В то же время 69-летний француз по-прежнему хочет возглавить клуб или сборную, сделав это в ближайшее время.Последним местом работы Венгера был лондонский "Арсенал", который он тренировал с 1996 по 2018 год.