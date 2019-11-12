Давид Вилья стал владельцем клуба в США

Бывший нападающий "Барселоны", "Валенсии" и сборной Испании Давид Вилья стал владельцем американского клуба "Куинсборо".37-летний форвард "Виссел Кобе" стал частью инвестиционной группы под руководством Джонатана Крейна, генерального директора компании по управлению активами KraneShares. Данная группа приобрела клуб, который с сезона-2020/21 стартует в USL — второй футбольной лиге в США после MLS.Вилья лично объявил о том, что стал владельцем "Куинсборо", в своих соцсетях.Лучший бомбардир в истории сборной Испании по окончании карьеры намерен использовать свой многолетний опыт, чтобы помочь "Куинсборо" расти и развиваться.Куинс (район Нью-Йорка) впервые в истории обзаведется собственной футбольной командой. Вилья в прошлом выступал в США, где защищал цвета клуба "Нью-Йорк Сити".