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Давид Вилья стал владельцем клуба в США

Бывший нападающий "Барселоны", "Валенсии" и сборной Испании Давид Вилья стал владельцем американского клуба "Куинсборо".

37-летний форвард "Виссел Кобе" стал частью инвестиционной группы под руководством Джонатана Крейна, генерального директора компании по управлению активами KraneShares. Данная группа приобрела клуб, который с сезона-2020/21 стартует в USL — второй футбольной лиге в США после MLS.

Вилья лично объявил о том, что стал владельцем "Куинсборо", в своих соцсетях.
Лучший бомбардир в истории сборной Испании по окончании карьеры намерен использовать свой многолетний опыт, чтобы помочь "Куинсборо" расти и развиваться.

Куинс (район Нью-Йорка) впервые в истории обзаведется собственной футбольной командой. Вилья в прошлом выступал в США, где защищал цвета клуба "Нью-Йорк Сити".

Sport24.ru


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Теги: Вилья
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