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Опубликован рейтинг лучших тренеров сборных в 2019 году. В нем есть Шевченко, но нет Черчесова

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров сборных в 2019 году.

Лучшим был признан главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, набравший 112 очков. В 2019 году Сантуш привел сборную Португалии, а также вывел команду в финальную часть чемпионата Европы — 2020. Для Сантуша это вторая подобная победа, он также признавался лучшим тренером сборных в 2016 году.

Вторым с результатом 102 очка стал главный тренер Бразилии Тите, выигравший с командой Кубок Америки. 97 очков и третья позиция у главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Его команда занимает первую строчку в рейтинге ФИФА и отобралась на Евро-2020.

В списке не оказалось главного тренера сборной России Станислава Черчесова, но нашлось место главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко (41 очко, 8-я позиция), чья команда отобралась на Евро-2020, опередив в отборочной группе действующих победителей турнира — сборную Португалии.

Sport24.ru


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Теги: Шевченко Черчесов
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