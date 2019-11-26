Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров сборных в 2019 году.
Лучшим был признан главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, набравший 112 очков. В 2019 году Сантуш привел сборную Португалии, а также вывел команду в финальную часть чемпионата Европы — 2020. Для Сантуша это вторая подобная победа, он также признавался лучшим тренером сборных в 2016 году.
Вторым с результатом 102 очка стал главный тренер Бразилии Тите, выигравший с командой Кубок Америки. 97 очков и третья позиция у главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Его команда занимает первую строчку в рейтинге ФИФА и отобралась на Евро-2020.
В списке не оказалось главного тренера сборной России Станислава Черчесова, но нашлось место главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко (41 очко, 8-я позиция), чья команда отобралась на Евро-2020, опередив в отборочной группе действующих победителей турнира — сборную Португалии.
Sport24.ru
Опубликован рейтинг лучших тренеров сборных в 2019 году. В нем есть Шевченко, но нет Черчесова
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