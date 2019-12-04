В матче открытия Кубка Америки — 2020 сыграют сборные Аргентины и Чили

?DEFINIDOS LOS GRUPOS!— Copa Am?rica (@CopaAmerica) December 4, 2019
Nada evitar? que vibres con esta @CONMEBOL #CopaAm?rica 2020.
?En qu? grupo qued? tu selecci?n? pic.twitter.com/CNB40oqjjN
В группе А выступят Аргентина, Австралия (приглашенная команда), Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.
В группу B попали Колумбия, Бразилия (действующий чемпион), Катар (приглашенная команда), Венесуэла, Эквадор, Перу.
В матче открытия Кубка Америки 12 июня на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе встретятся Аргентина и Чили.
В плей-офф и каждой группы выйдут по четыре команды. Финал состоится 12 июля на стадионе "Метрополитано" в колумбийском городе Барранкилья.