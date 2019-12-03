Похоже, Слуцкий опять нашел работу в Европе. Неужели в этот раз без блата или мы чего-то не знаем?

Под одобрение футбольной общественности Слуцкий отправился в Англию, где учил язык и пытался окунуться в местный футбол благодаря связям с Романом Абрамовичем. Получилось: немного поработав аналитиком в «Челси» и привыкнув к жизни на острове, российский тренер возглавил «Халл».
Момент был не очень подходящий, клуб понёс серьёзные кадровые потери, но по инерции имел большие амбиции. Слуцкий не справился и был уволен, но не беда, ведь бизнес-партнёров и знакомых среди боссов футбольных клубов у Романа Аркадьевича хватает. В итоге следующим местом работы тренера стал фарм-клуб «Челси» «Витесс». Получилось чуть дольше, но тоже без особых успехов: непопадание в еврокубки и уход во втором сезоне после пяти поражений подряд.
Казалось, на этом европейская одиссея Слуцкого закончится – ну кому нужен тренер, добившийся в Европе только двух увольнений, причём из очень скромных клубов? Оказывается, нужен АЕКу, что выглядит довольно странно.
Если верить журналисту «Бизнес-Онлайн» Ивану Карпову, греки настроены серьёзно, первый раунд переговоров уже проведён, а окончательного ответа клуб ждёт уже в ближайшее время. Спешку афинян понять можно: Мигель Кардозу покинул свой пост ещё в августе, а исполняющий обязанности Никос Костеноглу заменил его не лучшим образом – бронзовый призёр прошлого сезона и чемпион позапрошлого идёт на 5-й позиции с одним очком в последних трёх матчах.
Но зачем Слуцкий амбициозному нероссийскому клубу с претензией на игру в еврокубках? Можно было бы ожидать простого ответа о русском владельце, очередном бизнес-партнёре Абрамовича или просто связанном с Россией человеке, но Иван Саввиди с пистолетом в руке рулит ПАОКом.
АЕК же со дна после потери профессионального статуса поднял Димитрис Мелиссанидис –миллиардер, один из самых успешных бизнесменов Греции, нефтяной магнат и крупный судовладелец. Вполне возможно, какие-то связи со структурами Абрамовича у него есть, но просто так они не гуглятся. Не сообщает об инициаторах и причинах приглашения и Иван Карпов.
Для Слуцкого АЕК, пожалуй, последний шанс построить европейскую карьеру. При всех разговорах обывателей о «Монако», это клуб серьёзного уровня, который мог позволить себе взять по блату игрока, но не главного человека в команде. Да и не повернётся язык сказать, что Головин не заслуживает места в основе «Монако». Слуцкий, в отличие от него, в Европе не доказал ничего.
Предложения из Европы получше у Леонида Викторовича вряд ли будут, если только покровители снова не позаботятся. Но и они не всесильны: одно дело продвигать тренера-чемпиона, пусть и России, а другое – неудачника с двумя отставками подряд. Милый прощальный ланч с игроками в резюме не припишешь.
Да, карьера Слуцкого, если обращать внимание на страны, катится вниз: Англия – вершина мирового футбола, Нидерланды возрождаются и привлекают всё большее внимание, а Греция – середняк, как бы «Олимпиакос» ни издевался над «Краснодаром». Но с другой стороны, в Британии Слуцкий руководил клубом ФНЛ, в Голландии – одним из претендентов на еврокубки, а в Греции ему предлагают возглавить команду, которая не может, а должна играть в Европе.
Правда, известными нам звёздами состав не изобилует: из знакомых лиц только экс-нападающий «Рубина» Марко Ливайя, поигравший за «Краснодар» Огнен Враньеш да Дмитрий Чигринский. Так что Слуцкому, возможно, будет ещё сложнее: в команде куча португальцев, в Греции английский язык знают не все, зато всем известна требовательность и горячность местных болельщиков. Но другого выхода у Слуцкого нет. Вернее, есть и очень даже лёгкий, приятный в финансовом плане – возвращение в Россию. Однако если для выхода из игры и прощания с мечтой тренер ещё не созрел, то надо брать АЕК, пока дают.
И если дело всё-таки не только в протекции могущественных друзей, если в клубе сами пришли к такому выбору, никем не навязанному и не пролоббированному, быть может, и дело пойдёт лучше. Если получать должности по протекции без конкуренции, то в какую же, спрашивается, Европу уехал Слуцкий? Впрочем, в какую бы ни уехал, в случае неудачи с АЕКом из неё придётся возвращаться. Ну или просто жить в Лондоне и пешком ходить на матчи «Фулхэма».
Фото: Sportime, twitter/richard_conway