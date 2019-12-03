» » Похоже, Слуцкий опять нашел работу в Европе. Неужели в этот раз без блата или мы чего-то не знаем?

Похоже, Слуцкий опять нашел работу в Европе. Неужели в этот раз без блата или мы чего-то не знаем?

После второй бесславной отставки подряд Леонид Викторович не торопится в Россию – появился повод задержаться в Европе.
Знаменитый разговор после матча с Уэльсом, в ходе которого Леонид Слуцкий и некоторые игроки сборной России признали друг перед другом, что не очень-то хороши в своём деле, наверняка укрепил желание тренера попробовать себя за границей.

Под одобрение футбольной общественности Слуцкий отправился в Англию, где учил язык и пытался окунуться в местный футбол благодаря связям с Романом Абрамовичем. Получилось: немного поработав аналитиком в «Челси» и привыкнув к жизни на острове, российский тренер возглавил «Халл».

Момент был не очень подходящий, клуб понёс серьёзные кадровые потери, но по инерции имел большие амбиции. Слуцкий не справился и был уволен, но не беда, ведь бизнес-партнёров и знакомых среди боссов футбольных клубов у Романа Аркадьевича хватает. В итоге следующим местом работы тренера стал фарм-клуб «Челси» «Витесс». Получилось чуть дольше, но тоже без особых успехов: непопадание в еврокубки и уход во втором сезоне после пяти поражений подряд.

Казалось, на этом европейская одиссея Слуцкого закончится – ну кому нужен тренер, добившийся в Европе только двух увольнений, причём из очень скромных клубов? Оказывается, нужен АЕКу, что выглядит довольно странно.

Если верить журналисту «Бизнес-Онлайн» Ивану Карпову, греки настроены серьёзно, первый раунд переговоров уже проведён, а окончательного ответа клуб ждёт уже в ближайшее время. Спешку афинян понять можно: Мигель Кардозу покинул свой пост ещё в августе, а исполняющий обязанности Никос Костеноглу заменил его не лучшим образом – бронзовый призёр прошлого сезона и чемпион позапрошлого идёт на 5-й позиции с одним очком в последних трёх матчах.

Но зачем Слуцкий амбициозному нероссийскому клубу с претензией на игру в еврокубках? Можно было бы ожидать простого ответа о русском владельце, очередном бизнес-партнёре Абрамовича или просто связанном с Россией человеке, но Иван Саввиди с пистолетом в руке рулит ПАОКом.

Похоже, Слуцкий опять нашел работу в Европе. Неужели в этот раз без блата или мы чего-то не знаем?

АЕК же со дна после потери профессионального статуса поднял Димитрис Мелиссанидис –миллиардер, один из самых успешных бизнесменов Греции, нефтяной магнат и крупный судовладелец. Вполне возможно, какие-то связи со структурами Абрамовича у него есть, но просто так они не гуглятся. Не сообщает об инициаторах и причинах приглашения и Иван Карпов.

Для Слуцкого АЕК, пожалуй, последний шанс построить европейскую карьеру. При всех разговорах обывателей о «Монако», это клуб серьёзного уровня, который мог позволить себе взять по блату игрока, но не главного человека в команде. Да и не повернётся язык сказать, что Головин не заслуживает места в основе «Монако». Слуцкий, в отличие от него, в Европе не доказал ничего.

Предложения из Европы получше у Леонида Викторовича вряд ли будут, если только покровители снова не позаботятся. Но и они не всесильны: одно дело продвигать тренера-чемпиона, пусть и России, а другое – неудачника с двумя отставками подряд. Милый прощальный ланч с игроками в резюме не припишешь.

View this post on Instagram

Final lunch.i love you guys ??

A post shared by Leonid Slutsky ?? (@leonid.slutsky) on


Да, карьера Слуцкого, если обращать внимание на страны, катится вниз: Англия – вершина мирового футбола, Нидерланды возрождаются и привлекают всё большее внимание, а Греция – середняк, как бы «Олимпиакос» ни издевался над «Краснодаром». Но с другой стороны, в Британии Слуцкий руководил клубом ФНЛ, в Голландии – одним из претендентов на еврокубки, а в Греции ему предлагают возглавить команду, которая не может, а должна играть в Европе.

Правда, известными нам звёздами состав не изобилует: из знакомых лиц только экс-нападающий «Рубина» Марко Ливайя, поигравший за «Краснодар» Огнен Враньеш да Дмитрий Чигринский. Так что Слуцкому, возможно, будет ещё сложнее: в команде куча португальцев, в Греции английский язык знают не все, зато всем известна требовательность и горячность местных болельщиков. Но другого выхода у Слуцкого нет. Вернее, есть и очень даже лёгкий, приятный в финансовом плане – возвращение в Россию. Однако если для выхода из игры и прощания с мечтой тренер ещё не созрел, то надо брать АЕК, пока дают.

И если дело всё-таки не только в протекции могущественных друзей, если в клубе сами пришли к такому выбору, никем не навязанному и не пролоббированному, быть может, и дело пойдёт лучше. Если получать должности по протекции без конкуренции, то в какую же, спрашивается, Европу уехал Слуцкий? Впрочем, в какую бы ни уехал, в случае неудачи с АЕКом из неё придётся возвращаться. Ну или просто жить в Лондоне и пешком ходить на матчи «Фулхэма».

Фото: Sportime, twitter/richard_conway


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Слуцкий АЕК Витесс Халл Сити Абрамович
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Суд вернул в прокуратуру дело об убийстве фаната на Курском вокзале
Директор "Тамбова": клуб могут признать банкротом? Это все чушь
"Локомотив" хочет выкупить у "Интера" Жоау Мариу 2
Авербух поддержал идею переименовать станцию "Новокрестовская" в честь "Зенита" 2
Тиль: Джано и Мельгарехо извинились за свою стычку, инцидент исчерпан 1
Смертин объяснил ситуацию с покинутым местом ДТП: ситуация раздута до абсурдной
"Лучше проведу 15 суток с женой и дочкой". Заводящий "Динамо" не поедет на игру с "Зенитом" 1
Власти Москвы потратили 3,15 млн рублей для проведения свадеб на стадионе "Спартака"
Юрист: полтора года, которые дали фанату "Спартака", нормальны. По закону грозит до 7 лет
Болельщик "Зенита" Сергеев: у арестованных фанатов "Спартака" статья: "Ругались матом"
Похоже, Слуцкий опять нашел работу в Европе. Неужели в этот раз без блата или мы чего-то не знаем?
Комолов: "Нижний Новгород" — это явно не команда "сбитых летчиков"
30 лет назад в СССР появился первый легионер. Почему он не стал сенсацией 1
Фетисов предложил не выделять деньги футбольным клубам, которые не работают с болельщиками 2
Вильмотс подал в отставку с поста главного тренера сборной Ирана
Бериша продлит контракт с "Ахматом" на 3 года
ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять бесплатные билеты на выездной матч 10
"Динамо" грозит трансферный запрет из-за дела Рауша 1
Месси: стыдно видеть Мане всего лишь четвёртым в голосовании за "Золотой мяч"
Комитет Госдумы по физической культуре поддержал продажу пива на стадионах 6
"Ювентус" — второй по популярности итальянский бренд в инстаграме
Смертину грозит 15 суток ареста. Он уехал с места ДТП 12
"Железный Черчесов". Металлурги из "Северстали" подарили тренеру сборной России его портрет 3
"Балтика" определилась с планом подготовки
"Торпедо" проведет сборы в Италии, Турции и Испании 3
Ибрагимович: майки и флаги "Нет расизму" не решают проблему. Нужно быть строже
Тухель: ситуация с Кавани в "ПСЖ" очень печальна для меня 1
Ван Марвейк уволен с поста главного тренера сборной ОАЭ
В Италии анонсировали матч "Интер" — "Рома", поместив на обложку Лукаку с заголовком "Черная пятница"
Нападающий "Спартака" попал в сферу интересов "Коринтианса" 1
Все новости