"Аякс" впервые за 2 года проиграл на своем поле в чемпионате Голландии

Амстердамский "Аякс" потерпел неожиданное поражение от "Виллем II" в матче 16-го тура голландской Эредивизи. Встреча прошла на стадионе "Амстердам Арена" в Амстердаме и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми голами отметились Майк Ндайишимий (42-я минута, с пенальти) и Дамил Данкерлей (78)."Аякс" потерпел первое поражение в текущем сезоне. Кроме того, амстердамцы проиграли дома в национальном чемпионате впервые с ноября 2017 года. Тогда в Амстердаме победил "Утрехт" — 2:1.Несмотря на поражение, "Аякс" останется на первом месте в турнирной таблице по итогам тура. У команды Эрика тен Хага 41 очко, тогда как у ближайшего преследователя, "АЗ Алкмар", 35 очков и игра в запасе. "Виллем II" набрал 29 очков и поднялся на 3-е место.