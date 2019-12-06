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"Аякс" впервые за 2 года проиграл на своем поле в чемпионате Голландии

Амстердамский "Аякс" потерпел неожиданное поражение от "Виллем II" в матче 16-го тура голландской Эредивизи. Встреча прошла на стадионе "Амстердам Арена" в Амстердаме и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми голами отметились Майк Ндайишимий (42-я минута, с пенальти) и Дамил Данкерлей (78).

"Аякс" потерпел первое поражение в текущем сезоне. Кроме того, амстердамцы проиграли дома в национальном чемпионате впервые с ноября 2017 года. Тогда в Амстердаме победил "Утрехт" — 2:1.

Несмотря на поражение, "Аякс" останется на первом месте в турнирной таблице по итогам тура. У команды Эрика тен Хага 41 очко, тогда как у ближайшего преследователя, "АЗ Алкмар", 35 очков и игра в запасе. "Виллем II" набрал 29 очков и поднялся на 3-е место.

Sport24


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Теги: Аякс Чемпионат Голландии
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