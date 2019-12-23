Вратарь сборной Англии Пикфорд залпом выпил стакан ликера во время чемпионата мира по дартсу

@EvertonBlueArmy @ToffeesNews @nsno Pickford and Keane enjoying themselves at the darts. A j?ger after every 180 ????????#DartsWorldChampionship #darts pic.twitter.com/UZe17W6uUx— Matt Innes (@Matt_Inne5) December 22, 2019
Во время турнира Пикфорд решил развлечься и залпом выпил коктейль "Ягер бомба" (смесь ликера "Егермейстера" и энергетического напитка "Ред Булла"). По традиции этот коктейль пьется каждый раз, когда кто-либо из участников за попытку выбивает 180 очков (три утроения 20), поэтому неизвестно, сколько именно таких напитков выпил футболист за вечер.
Пикфорд на данный момент является основным голкипером "Эвертона" и национальной команды. В текущем сезоне он провел 18 матчей в АПЛ, пропустив 29 голов.