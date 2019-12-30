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"Лестер" сделал запрос по Чалханоглу, но игрок хочет вернуться в чемпионат Германии

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу может покинуть итальянский клуб в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттер"-аккаунте.

Как сообщает источник, итальянский клуб готов продать турецкого футболиста, если поступит подходящее предложение. "Лестер" сделал запрос по хавбеку. Однако сам 25-летний футболист в случае ухода из "Милана" хотел бы вернуться в чемпионат Германии, где уже выступал раньше. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 18 млн.

Хакан Чалханоглу принял участие в 16 матчах чемпионата Италии за "Милан" в этом сезоне. Полузащитник сборной Турции отметился двумя голами и стал автором одной голевой передачи в лиге. "Милан" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата в текущем розыгрыше Серии А, набрав 21 очко в 17 турах.

"Чемпионат"


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Теги: Лестер Чалханоглу Милан
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