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Вратарь "Аякса" рассказал, что цвет кожи помешал его переходу в другой клуб

Голкипер "Аякса" Андре Онана рассказал, что в 2017 году мог перейти в другой клуб, но этого не произошло из-за того, что болельщики не приняли бы чернокожего футболиста.

"Расизм существует. Я сталкиваюсь с ним почти в каждом матче в гостях, но я не говорю об этом. Я горюусь тем, что я черный. Если вы считаете меня обезьяной, ладно. Я не вижу никакой разницы между белым и черным, для меня это не имеет значения. Если для вас имеет, это ваша проблема. Я в Европе уже 12 лет. Я живу и работаю с людьми из всех стран мира, c любым возможным цветом кожи. Перед каждым матчем на стадионах звучит: «Нет расизму», но расизм есть не только в футболе, он везде. Расизм был здесь задолго до моего рождения, и он не исчезнет внезапно завтра. Однажды это прекратится. Нужно только время, его нельзя заставить остановиться.

Я заметил, что черному вратарю нелегко достичь высокого уровня. В мой первый год в "Аяксе" мы вышли в финал Лиги Европы. После этого финала мой агент общался с заинтересованным клубом, но этот клуб решил не подписывать меня, так как чернокожий вратарь стал бы проблемой для их болельщиков. Значит это не потому, что они считали меня недостаточно хорошим вратарем. Расцениваю это как комплимент", - цитирует Онану FOX Sports со ссылкой на Het Parool.

Sport24.ru


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Теги: Аякс
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