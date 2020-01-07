"Я знал об интересе "Антальяспора", так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал все с "Сочи" и полетел в Турцию после Нового года. Прошел медосмотр и уже начал тренироваться.
Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищность. Прошлый год помог мне ближе познакомиться с их лигой, поэтому сейчас возвращаюсь только с положительными эмоциями. Думаю, будет полегче. Хочу хорошо зарекомендовать себя в новой команде и попасть на чемпионат Европы в составе сборной", - цитирует Кудряшова Sport24.ru.
Кудряшов: хочу зарекомендовать себя в "Антальяспоре" и попасть на ЧЕ в составе сборной России
Защитник сборной России Федор Кудряшов, перешедший в "Антальяспор", прокомментировал свое решение.
Фото: "Евро-спорт"
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