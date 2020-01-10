Бывший футболист "Зенита" Мартин Шкртел поделился воспоминаниями об игре за "Ливерпуль" и назвал самого сложного оппонента в карьере.
"В "Ливерпуле" играют одни из лучших футболистов в мире на своих позициях. Речь о Салахе, Мане, Ван Дейке. Это особенные игроки. Но причина успехов команды в том, что все игроки борются за клуб как одно целое.
Клопп — отличный тренер и прекрасный мотиватор. Он всегда требует от игроков игры на 100%, но даже когда футболист совершает ошибку, то тренер все равно после игры говорит про позитивные моменты. Он старается никого не обидеть, поэтому игроки рады стараться для него.
Я играл против множества сложных игроков — Бензема, Роналду, Руни. Но сложнее всего было против Дрогба, когда он был на пике. Скорость, сила, его инстинкты в штрафной… Сдержать Дрогба было сложнее всего", — цитирует Шкртела Goal.
Sport24
Шкртел назвал самого сложного оппонента в карьере
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»