Напомним, что россияне сыграют с Сербией, Турцией и Венгрией.
- Хорошая группа, мне нравится — команды качественные, и нам будет интересно. С турками мы недавно играли — это молодая команда, хорошо отбор провели. Сербы попали, а турки не попали, если я не ошибаюсь. Там группа была достаточно сильная. Турки точно хорошие, и венгерский футбол на подъеме. По мне, так очень хорошая группа.
Пока трудно прогнозировать, но хочется, чтобы мы первое взяли. Но нужно, чтобы команды хотя бы сыграли по разу. Сейчас сербы хорошие, там играет Милинкович-Савич, еще футболисты… Будет очень трудно, и нужно сначала смотреть, что мы покажем на Европе и как стартуем, - цитирует Широкова Sport24.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что забудет о Лиге наций до окончания Евро-2020.
Широкову понравилась группа сборной России в Лиге наций
Футбольный эксперт Роман Широков прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций.
Источник: ФК "Динамо"
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