Татаев: в Чехии предусмотрен штраф или камера за выход на улицу без маски

Российский защитник "Млады Болеслав" Алексей Татаев рассказал, какие меры против коронавируса применяют в Чехии.

Источник: ФК "Млада Болеслав"

- Если бы мы раньше в таком виде вышли на улицу, на нас бы косо смотрели. А с сегодняшнего дня без этих масок нельзя. Иначе это штраф или тебя вообще закроют в камере. С сегодняшнего дня такой закон в Чехии, - рассказал футболист в инстаграм-истории.



Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире большинство чемпионатов в мире были приостановлены, в том числе и в Чехии. Сейчас в стране зафиксировано около 750 случаев заражения коронавирусной инфекцией, без жертв.