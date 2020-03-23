Брат Чалова прокомментировал призыв Лукашенко ходить в баню и пить водку для борьбы с коронавирусом



Защитник "Витебска" Даниил Чалов, являющийся братом форварда ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал, как в Белоруссии переживают пандемию коронавируса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал всех ходить в баню и пить по 40-50 грамм водки в качестве профилактики.



"У нас всё отлично, играем в футбол. Говорят, что следующую встречу нашей команды покажут по телевизору. Думаю, большинство людей до этого не видели матчей чемпионата Белоруссии.



Что странного было на матчах чемпионата Белорусии? У нас в Витебске есть болельщик — Славик, он всегда создаёт особенную атмосферу, ходит по трибунам. А болельщика с аккордеоном мы все знаем.



Может, мне не хватает осознанности. Но я понимаю, что мы тренируемся — это то же самое, что и сходить в магазин. Общего карантина в стране нет. Соотвественно, и паники я не чувствую.



Лукашенко посоветовал всем пить водку и ходить в баню? В баню ходим, после игры… Не водку, но исполняли пожелание президента. Какие-то указания были выполнены, сообщать не буду. В команде нет такого, что никто не следит за вирусом. У нас стоят антисептики, всегда моем руки, отсутствуют рукопожатия. Если кто-то плохо себя чувствует, сразу подходит к доктору", - сказал футболист в эфире радио Studio 21.



Белоруссия - единственная европейская страна, в которой не был прерван местный чемпионат.