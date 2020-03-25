Экс-форвард "Амкара": люди не воспринимают слова Лукашенко всерьез. Ему нравится играть в большого босса

Бывший нападающий пермского "Амкара" Дарко Бодул, ныне выступающий в Белоруссии за солигорский "Шахтёр", прокомментировал тот факт, что чемпионат Белоруссии продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Фото: ФК "Шахтёр" Солигорск

"Когда мы узнали, что чемпионат стартует, это был тяжелый удар. Это шокирует. Мы, игроки и все люди, которые следят за новостями в Белоруссии, знаем, что происходит в Европе. Но мы не можем это изменить.



Лукашенко заявил, что цивилизованный мир подвергся коронавирусному психозу? Ему нравится играть в большого босса. Но, к счастью, люди не воспринимают эти заявления всерьез. Даже без мер правительства на улицах гораздо меньше людей, чем обычно. Я больше не вижу пожилых людей»", — цитирует Бодула Kronen Zeitung.



Напомним, что чемпионат Белоруссии остается единственной лигой в Европе, которая не остановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса.



В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.



По актуальным данным в мире более 470 000 зараженных коронавирусом. Погибло более 21 000 человек. В России зафиксировано 658 случаев заражения вирусом COVID-19.