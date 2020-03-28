"Поскольку у нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе. Поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой.
Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело", — цитирует Милевского Tribuna.
Напомним, что в настоящее время приостановлены все футбольные европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Белоруссии. Сообщается, что большинство чемпионатов могут быть завершены досрочно.
Артём Милевский выступает за брестское "Динамо" с января 2019-го года, перейдя в клуб на правах свободного агента.
По актуальным данным в мире коронавирусом инфицировано более 600 000 человек. Число погибших превысило 28 125 человек.
Милевский: странно, что весь мир на карантине, а мы одни играем
Нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский прокомментировал продолжение чемпионата Белоруссии по футболу, несмотря на распространение коронавируса.
Фото: ФК "Динамо-Брест"
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