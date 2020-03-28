Милевский принес победу брестскому "Динамо" над "Слуцком"

Фото: ФК "Динамо-Брест"

Единственный мяч на счету украинского нападающего Артёма Милевского.Чемпионат Белоруссии2 турМилевский,Панкратов, Образов, Кривулькин, Такулов, Коанда, Умар Бала (Короев, 69), Бураев (Анюкевич,76), Тетеренко (Сирима, 81), Велько, Семенов, Сердюк.Палювченко, Павловец, Кики, Витус, Веретило, Савицкий (Юзепчук, 74), Милевский (Быков, 79), Нойок, Кисляк, Бакай, Лаптев (Садовский, 27).Напомним, что в настоящее время приостановлены все футбольные европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Белоруссии.