Единственный мяч на счету украинского нападающего Артёма Милевского.
Чемпионат Белоруссии
2 тур
"Слуцк" - "Динамо-Брест" 0:1
Гол: Милевский,
"Слуцк": Панкратов, Образов, Кривулькин, Такулов, Коанда, Умар Бала (Короев, 69), Бураев (Анюкевич,76), Тетеренко (Сирима, 81), Велько, Семенов, Сердюк.
"Динамо-Брест": Палювченко, Павловец, Кики, Витус, Веретило, Савицкий (Юзепчук, 74), Милевский (Быков, 79), Нойок, Кисляк, Бакай, Лаптев (Садовский, 27).
Напомним, что в настоящее время приостановлены все футбольные европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Белоруссии.
Милевский принес победу брестскому "Динамо" над "Слуцком"
Брестское "Динамо" обыграло "Слуцк" в выездном матче 2-го тура чемпионата Белоруссии.
Фото: ФК "Динамо-Брест"
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