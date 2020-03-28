БАТЭ впервые проиграл два стартовых тура чемпионата Белоруссии

БАТЭ уступил "Славии" во 2-м туре чемпионата Белоруссии.

Источник: ФК БАТЭ

В первом туре клуб из Борисова проиграл "Энергетику-БГУ" (1:2).



Для БАТЭ это первый подобный антирекорд за всю историю выступления в высшем дивизионе Белоруссии, где клуб играет с 1998 года.



Напомним, чемпионат Белоруссии по футболу - единственный из европейских, который не был прерван из-за пандемии коронавируса в мире. В стране зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, 62 продолжают лечение.