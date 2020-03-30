Квинси Промес нарушил карантин, введенный из-за коронавируса

Полузащитник амстердамского "Аякса" Квинси Промес нарушил карантин, введённый в Нидерландах из-за пандемии коронавируса.
Фото: Getty Images
В соцсетях появилось видео, где Промес играет в Амстердаме в футбол на улице. Действующие правила запрещают собираться группами, а на видео присутствует более 10-ти человек.

"Мы обсудим эту ситуацию с Квинси и оставим это внутри клуба", — цитирует руководство "Аякса" vtbl.nl.

В России Промес известен по выступлениям за московский "Спартак" (2014-2018). В составе "красно-белых" голландский полузащитник провёл 135 матчей, в которых забил 59 мячей и отдал 28 голевых передач. Со "Спартаком" Промес стал чемпионом и выиграл Суперкубок России.

По актуальным данным, общее число зараженных коронавирусом в мире - более 720 000 человек. Более 34 000 человек погибло.

Из-за распространения вируса COVID-19 в данный момент в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Высшей лиги Белоруссии.


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Теги: Промес Аякс Эредивизи Коронавирус
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