Вчера мы сообщали, что экс-полузащитник амстердамского "Аякса" Абдельхак Нури вышел из комы, в которой пробыл 2 года 8 месяцев и 19 дней.
По информации De Telegraaf, расторжение контракт связано с тяжелой экономической ситуацией. Контракт 22-летнего Нури рассчитан до конца сезона. Сообщается, что "Аякс" будет платить зарплату до конца июля и будем контактировать с семьей бывшего игрока для его поддержки.
Напомним, что в июле 2017-го года у Нури случился приступ аритмии во время товарищеского матча с бременским "Вердером". Футболист потерял сознание и был доставлен в больницу. "Аякс" подтвердил, что игрок пережил необратимые повреждения мозга.
"Аякс" расторг контракт с Абдельхаком Нури, пролежавшим почти 3 года в коме
Амстердамский "Аякс" расторг контракт с бывшим полузащитником Абдельхаком Нури, который несколько дней назад вышел из комы.
Фото: ajax.nl
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