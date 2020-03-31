"Аякс" расторг контракт с Абдельхаком Нури, пролежавшим почти 3 года в коме

Амстердамский "Аякс" расторг контракт с бывшим полузащитником Абдельхаком Нури, который несколько дней назад вышел из комы.

Фото: ajax.nl