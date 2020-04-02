"Приходишь и смотришь, как люди танцуют. За стаканчиком все это обсуждаешь с кем-то. Есть такие стриптизы, откуда девушек можно забирать домой за деньги. Есть такие, в которых девушки просто танцуют и никуда не ездят с тобой.
Секс за деньги — кайф? Я уже 100 лет этим не занимался, поэтому сейчас даже не могу сказать что-нибудь по этому поводу. Но, по-моему, это процветает до сих пор, насколько я слышал", — сказал Милевский в интверью ютуб-каналу "Трендец".
Артём Милевский выступает за брестское "Динамо" с января 2019-го года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Действующий контракт 35-летнего форварда рассчитан до конца текущего года.
Ранее Милевский выступал за "Кишварду" (Венгрия), "Тосно", "Конкордия" (Румыния), "Сплит" и "Хайдук" (Хорватия), турецкий "Газиантепспор" и киевское "Динамо".
На счету Милевского 8 голов в 50-ти матчах за сборную Украины.
В нынешнем сезоне Высшей лиги Белоруссии Милевский забил один гол в двух матчах. Напомним, что чемпионат Белоруссии - единственный турнир в Европе, который не был приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции.
Милевский: 100 лет не занимался сексом за деньги, но это до сих пор процветает
Нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский рассказал, зачем футболисты ходят в стрип-клубы.
Фото: Twitter
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