Ранее стало известно, что клуб из Словакии будет расформирован из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.
- 23 марта у меня был день рождения, президент "Жилины" звонил мне, передавал поздравления. У нас были прекрасные отношения с момента, как я приехал в Словакию, мы даже жили в 200 метрах друг от друга. Однако три дня спустя мне стало известно о моем увольнении. Что будет дальше с клубом? Самое главное для меня сейчас — уехать домой, а дальше разберется Спортивный арбитражный суд в Лозанне, приводит слова тренера Sky Italia.
Атилла Мальфатти подписал контракт со словацким клубом летом 2018 года. С 2017 по 2018 итальянец работал в московском "Спартаке" в качестве помощника главного тренера Массимо Карреры. Также Мальфатти известен по многолетней работе в академии туринского "Ювентуса".
Экс-тренер "Спартака" подаст в суд на "Жилину" из-за увольнения в связи с расформированием клуба
Экс-тренер "Спартака" Атилла Мальфатти собирается подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с увольнением из "Жилины".
Фото: СЭ
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