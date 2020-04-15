"Он говорит, что он мой папа. Так это ужасно, чёрный сын, белый папа", — написал Кики в своём аккаунте Instagram.
Артём Милевский выступает за брестское "Динамо" с января 2019-го года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Действующий контракт 35-летнего форварда рассчитан до конца текущего календарного года.
Ранее Милевский выступал за "Кишварду" (Венгрия), "Тосно", "Конкордия" (Румыния), "Сплит" и "Хайдук" (Хорватия), турецкий "Газиантепспор" и киевское "Динамо".
Напомним, что чемпионат Белоруссии - единственный турнир в Европе, который не был приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции. Все остальные находятся на паузе, большинство из них - на неопределенный срок.
Игрок брестского "Динамо": Милевский говорит, что он мой папа. Чёрный сын и белый папа - это ужасно
Защитник брестского "Динамо" камерунец Габи Жуниор Кики пошутил о своих отношениях с нападающим клуба Артёмом Милевским.
Фото: Instagram
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