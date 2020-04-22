Экс-тренер "БАТЭ" Бага: как россияне могут критиковать чемпионат Белоруссии, когда у них столько же проблем?

"Что касается высказываний россиян, это всё беспочвенно. Каждый может критиковать общими фразами. Но как это можно делать в то время, когда у них в своём чемпионате проблем столько же, а, может быть, ещё и больше? Не вижу причин, по которым можно так высказываться относительно кого-то со стороны, когда у тебя самого не всё гладко.
Да, в каких-то моментах мы уступаем РПЛ, уступаем в условиях и бюджетах, но даже с такими скромными по мировым меркам бюджетами мы не раз привозили сюда грандов европейского футбола и даже побеждали. Я стараюсь пропускать такое и искать в нашем футболе позитив. Сейчас и без того плохих новостей хватает", — цитирует Бага Football.by.
Напомним, что в настоящее время чемпионат Белоруссии является единственным действующим футбольным турниром в Европе. Все остальные лиги приостановлены из-за пандемии коронавируса.
После 5-ти туров в турнирной таблице Высшей лиги Белоруссии лидирует "Слуцк", набравший 10 очков. Такое же количество баллов имеют "Витебск" и "Торпедо-БелАЗ", но у этих клубов худшая разница забитых и пропущенных мячей.
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Фото: ФК "БАТЭ"
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