Вернидуб - о чемпионате Белоруссии: пусть завидуют и выбирают классных футболистов себе в чемпионаты

Наставник солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб высказал мнение о чемпионате Белоруссии.
Фото: Football.ua
Напомним, белорусский турнир - единственный чемпионат, который не был приостановлен из-за активного распространения COVID-19 в мире.

- В Беларуси в этом году чемпионат шикарный. Смотрю, как играют другие команды, и не могу понять, что происходит. Это ж класс.

Пишут, мол, нету футбола. Ну, ребята, вы посмотрите футбол. Мне нравился польский футбол, потому что в польском футболе до последнего тура решается первое, второе и третье места.

А что, сейчас в Беларуси не то же самое? Вы посмотрите, какой накал, какая борьба. Пусть завидуют и выбирают классных футболистов себе в чемпионаты. Та же Россия считает, что у них суперчемпионат… Надо показывать и продавать, пока есть такая возможность, – приводит слова наставника Tribuna.

Ранее министр спорта Белоруссии заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для остановки чемпионата.

Белоруссия - единственная страна в Европе, в которой продолжают проводить футбольный чемпионат. В стране известно о 9 590 случаях заражения COVID-19, 1573 человека выздоровело, умерло 67.

Матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. В России количество зараженных 74 588. Выздоровело 6250, умер 681 человек.

Команды успели сыграть 22 тура. На первом месте располагается "Зенит", имея в активе 50 очков. На 9 баллов от петербуржцев отстают "Локомотив" и "Краснодар".


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Теги: Вернидуб Шахтер Солигорск
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