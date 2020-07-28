Форвард "Палмейраса" бросил свою русскую жену Екатерину Дорожко. Новой избранницей Адриано стала Лума Симойнш.
На Екатерине Дорожко Адриано женился в ноябре прошлого года.
Бразилец играл в России за "Спартак". Он перешел в московскую команду из "Милана" в 2017 году. Всего за красно-белых бразилец провел 79 матчей и забил 25 мячей.
Источник Sport24
Луис Адриано променял русскую девушку на бразильскую модель
Бывший нападающий "Спартака" Луис Адриано закрутил роман с бразильской моделью.
Фото: instagram.com
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