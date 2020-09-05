Одноклубник Зинченко попросил украинца не забивать в ворота Испании

Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился забавным разговором с испанским одноклубником Эриком Гарсией.
Фото: BBC
— Вчера я списывался в чате с Эриком Гарсией. У нас был короткий диалог, он попросил меня не забивать в нашем матче, — заявил Зинченко.

Матч Украина — Испания состоится 6 сентября. Начало в 21:45 по мск. В игре первого тура Лиги А Зинченко забил в ворота Швейцарии (2:1).

Источник: Украинская ассоциация футбола

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Теги: Манчестер Сити Зинченко Сборная Украины Сборная Испании Эрик Гарсия АПЛ Лига Наций
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