Одноклубник Зинченко попросил украинца не забивать в ворота Испании

Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился забавным разговором с испанским одноклубником Эриком Гарсией.

Фото: BBC

— Вчера я списывался в чате с Эриком Гарсией. У нас был короткий диалог, он попросил меня не забивать в нашем матче, — заявил Зинченко.



Матч Украина — Испания состоится 6 сентября. Начало в 21:45 по мск. В игре первого тура Лиги А Зинченко забил в ворота Швейцарии (2:1).



Источник: Украинская ассоциация футбола