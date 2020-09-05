— Не скажу, что Россия победит венгров с легкостью, но думаю, что положительный результат будет добыт. Если наша сборная будет играть так, как она играла большую часть матча с сербами, то есть все шансы на победу. Я не очень хороший прогнозист, но хочется, чтобы наша сборная выиграла. Ставлю на достаточно уверенную победу России со счетом 2:0, — заявил Веретенников в интервью Sport24.
50-летний Веретенников провёл за сборную России четыре матча. В нынешнее время он работает помощником главного тренера у Леонида Слуцкого в "Рубине".
В первом туре Лиги B Лиги Наций сборная России обыграла сборную Сербии (3:1). Голами в составе нашей команды отметились Вячеслав Караваев и Артём Дзюба, оформивший дубль. У сербов отличился Митрович.
Сегодня, 6 сентября, россияне проведут матч второго тура против Венгрии. Начало: 19:00 по мск. Игра состоится в Венгрии.
Веретенников: не скажу, что Россия победит венгров с легкостью, но думаю, смогут победить
Бывший футболист сборной России Олег Веретенников дал прогноз на предстоящий матч команды в Лиге Наций с Венгрией.
Фото: ФК "Рубин"
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