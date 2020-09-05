— Венгрия — непростая команда, но мне кажется, наша сборная фаворит, должна набрать три очка.
Венгрия — хороший европейский середняк, просто не будет, тем более соперник играет дома, пусть сейчас это особую роль вряд ли сыграет — все матчи в связи с пандемией коронавируса проходят при пустых трибунах, — заявил Самедов в интервью ТАСС.
Самедов также вспомнил, как играл против сборной Венгрии в 2014 году, а также перед домашним Кубком Конфедераций. В двух матчах россияне были сильнее — 2:1 и 3:0. Также полузащитник вспомнил, что в тех матчах в сборной Венгрии выделялся её капитан — Балаж Джуджак, известный в России по выступлениям за московское "Динамо".
36-летний Самедов провёл за сборную России 53 матча и забил семь голов.
Игра Венгрия — Россия состоится сегодня, 6 сентября. Начало: 19:00 по мск.
Самедов спрогнозировал исход матча Венгрия — Россия
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданием от матча национальной команды с Венгрией.
Фото: РФС
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