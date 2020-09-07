Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в Англии.
Сообщается, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" рассчитывают подписать украинца в текущее трансферное окно.
Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". В прошлом сезоне на его счету 23 матча и 3 забитых гола.
Источник: Manchester Evening News
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Миколенко
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