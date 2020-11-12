Марадону отправили в клинику для лечения от алкогольной зависимости

Легенда "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона был доставлен в клинику, чтобы пройти лечение от алкогольной зависимости.

Как сообщает источник, аргентинца отправили на лечение сразу после того, как он был выписан из больницы после операции на головном мозге.



Напомним, что с сентября 2019 года Марадона является главным тренером клуба из Ла-Платы "Химнасия и Эсгрима". Его контракт с клубом действует до декабря 2021 года.



Источник: BBC