Источник: вскрытие показало, что сердце Марадоны было в 2 раза больше обычного размера

Стали известны результаты патологоанатомического исследования тела великого аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны, умершего в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

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Аргентинские СМИ сообщили о результатах вскрытия тела легендарного Диего Марадоны.



По информации источника, исследование выявило точную причину смерти экс-футболиста - острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Помимо этого, в сердце Марадоны была выявлена дилатационная кардиомиопатия - патология, вызывающая увеличение размеров камер сердца. Эксперты установили, что размеры сердца великого игрока в два раза превысили обычные.



Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ушел из жизни утром 25 ноября 2020 года в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса Тигре. 30 октября чемпион мира 1986 года отпраздновал свое 60-летие.



Источник: Clarin