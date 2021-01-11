Фарфан: несколько месяцев назад Марадона приглашал меня в "Химнасчию и Эсгриму"

Экс-игрок " Локомотива " Джефферсон Фарфан рассказал о переговорах с Диего Марадоной.

Фото: ФК "Локомотив"

"Полтора месяцев назад Марадона предложил мне перейти в "Химнасию и Эсгриму" - команду, которую он тренировал в то время. Его предложение хранится в моем сердце и останется со мной навсегда", - сказал Фарфан в интервью журналу Cocktail.



Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от остановки сердца.