"Полтора месяцев назад Марадона предложил мне перейти в "Химнасию и Эсгриму" - команду, которую он тренировал в то время. Его предложение хранится в моем сердце и останется со мной навсегда", - сказал Фарфан в интервью журналу Cocktail.
Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от остановки сердца.
Фарфан: несколько месяцев назад Марадона приглашал меня в "Химнасчию и Эсгриму"
Экс-игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о переговорах с Диего Марадоной.
Фото: ФК "Локомотив"
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