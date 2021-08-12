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Николаев: российские арбитры в матче за Суперкубок УЕФА сделали свою работу на высшем уровне

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о работе российской бригады судей на матче за Суперкубок УЕФА.
Фото: РПЛ
Отметим, что в матче за Суперкубок "Челси" победил "Вильярреал" (1:1, 6:5 в серии пенальти). Игру обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Николаев отметил, что Карасеву и его помощникам удалось хорошо отработать на матче. По его словам, они провели эту игру на высшем уровне.

"Очень рад за наших ребят. Переживал за них, сегодня они сделали свою работу на высшем уровне. Любой финал, любая игра такого уровня — событие для любого арбитра. Да, было ожидаемо, что они проделают работу на высшем уровне, но в любой ситуации могут возникнуть проблемы", - сказал Николаев.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Карасев Николаев Суперкубок УЕФА
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