- У нас был интерес к Реброву, а к Черевченко и Вернидубу - нет. С Ребровым мы давно на контакте. Он очень образованный тренер с хорошим опытом. Я даже удивился его уходу из "Ференцвароша". Сказал, что хочет отдохнуть. Разговаривал ли с моим другом Андреем Шевченко? Нет (улыбается), у него другие планы, - передает слова Боранбаева Metaratings.kz.
24 августа 2021 года стало известно, что алматинский "Кайрат" возглавил туркменский специалист Курбан Бердыев, ранее работавший в РПЛ с "Рубином" и "Ростовом". Казанцев Бердыев дважды приводил к чемпионству, дважды к бронзовым медалям и один раз к победе в Кубке России, ростовчан - к серебряным медалям чемпионата. С обоими клубами тренер выступал в Лиге чемпионов, где добивался побед над "Барселоной" и "Баварией". Украинский тренер Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф", который впервые в истории молдавского футбола пробился в групповой турнир Лиги чемпионов и сенсационно одержал победы в двух стартовых матчах с "Шахтером" (2:0 дома) и "Реалом" (2:1 на выезде).
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Президент "Кайрата": был интерес к Реброву, к Черевченко и Вернидубу - нет. У Шевченко другие планы
Президент "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал, какие тренеры, кроме Курбана Бердыева, могли возглавить алматинский клуб.
Фото: EPA-EFE