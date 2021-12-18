Ибрагимович выбрал между Месси и Роналду

Нападающий " Милана " Златан Ибрагимович ответил на вопрос о выборе между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Фото: ФК "Пари Сен-Жермен"

- Они оба очень сильны. Это очень сложный выбор. Если я все-таки должен выбирать, то выберу Месси. Я играл вместе с ним и знаю, что всё, что он делает, даровано ему природой, - передает слова Ибрагимовича AS.



40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович играл вместе с Лионелем Месси в составе "Барселоны" в сезоне-2009/2010. В текущем сезоне 34-летний аргентинский форвард выступает за "Пари Сен-Жермен", на его счету один забитый гол и пять результативных передач в 10 матчах французского национального первенства. Так же Месси записал на свой счет 5 голов в 5 проведенных матчах Лиги чемпионов.