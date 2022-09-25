Как сообщает источник, россиянин проведет на просмотре в Болгарии месяц. Если клуб будет удовлетворен его уровнем, то с ним подпишут профессиональный контракт.
Михаил Прокопьев является воспитанником академий "Алмаз-Антей" и "Зенита". Также он играл за молодежную команду "Строгино". Летом прошлого года Прокопьев приостановил профессиональную карьеру, чтобы перебраться в любительский клуб "2Drots", выступающий в медийной лиге, откуда потом перебрался в "Амкал".
В нынешнем розыгрыше Кубка России Прокопьев отметился тремя голевыми передачами в трех играх. Его команда вылетела в 1/64 Кубка России, уступив в серии пенальти "Звезде" из Санкт-Петербурга.
Источник: "СЭ"
СМИ: игрок любительского "Амкала" проходит просмотр в болгарском "Ботеве"
Полузащитник "Амкала" Михаил Прокопьев находится на просмотре в болгарском клубе "Ботев".
Фото: ФК "Динамо"