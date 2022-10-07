- Читал, что Дзюбу называют грузовиком. Это больше болельщики. Турецкие фанаты сегодня тебя называют грузовиком, а завтра ты для них Пеле, Роналду. Просто нужны голы. Пока так. Они всегда ведут себя жестко в соцсетях, если у футболиста не идет игра. Каких-то еще сравнений не припомню. Сейчас Дзюба очень тяжелый. Я такого Дзюбу даже не припомню, - цитирует Керимова "Чемпионат".
34-летний российский экс-нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба в августе 2022 года на правах свободного агента подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". В составе своей новой команды Дзюба появился на поле в 4 матчах, в одном из которых он отличился забитым голом. Суммарное игровое время форварда составило 165 минут, при этом он уже пять матчей подряд не выходит в стартовом составе, а в трёх из них вовсе не появился на поле.
Керимов - о Дзюбе: сегодня ты для турецких фанатов грузовик, а завтра - Пеле и Роналду
Комментатор "Матч ТВ" и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов прокомментировал отношение болельщиков к российскому нападающему "Адана Демирспор" Артему Дзюбе.
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