– Не знаю, почему Дзюба не играет. Он долго был без клуба, может, форма не оптимальная. Надо больше тренироваться, – передает слова Семина "Sport24".
Напомним, что Артем Дзюба перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор" летом 2022 года в качестве свободного агента. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона, в нем присутствует опция продления на еще один сезон. За два месяца Дзюба принял участие всего в пяти матчах "Аданы Демирспор", проведя на поле в сумме 220 минут. На предыдущий матч чемпионата "Коньяспором" Артема даже не включили в заявку, хотя проблем со здоровьем у него не было.
Семин: Дзюбе нужно больше тренироваться
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил игровую форму и состояние, в котором находится форвард "Аданы Демирспор" Артем Дзюба.
Фото: ФК "Адана Демирспор"