Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
19:45
ПортуНе начат
П1 3.25X 3.4П2 2.27
Интер
19:45
Виктория ПНе начат
П1 1.16X 8.2П2 17
Барселона
22:00
БаварияНе начат
П1 2.19X 3.85П2 3.1
Наполи
22:00
РейнджерсНе начат
П1 1.26X 6.6П2 11
Атлетико
22:00
БайерНе начат
П1 1.74X 3.9П2 4.8
Айнтрахт
22:00
МарсельНе начат
П1 2.3X 3.45П2 3.2
Аякс
22:00
ЛиверпульНе начат
П1 3.5X 4.1П2 1.97
Тоттенхэм
22:00
СпортингНе начат
П1 1.56X 4.4П2 5.8
Сделать ставку

Семин: Дзюбе нужно больше тренироваться

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил игровую форму и состояние, в котором находится форвард "Аданы Демирспор" Артем Дзюба.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
– Не знаю, почему Дзюба не играет. Он долго был без клуба, может, форма не оптимальная. Надо больше тренироваться, – передает слова Семина "Sport24".

Напомним, что Артем Дзюба перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор" летом 2022 года в качестве свободного агента. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона, в нем присутствует опция продления на еще один сезон. За два месяца Дзюба принял участие всего в пяти матчах "Аданы Демирспор", проведя на поле в сумме 220 минут. На предыдущий матч чемпионата "Коньяспором" Артема даже не включили в заявку, хотя проблем со здоровьем у него не было.


Семин Дзюба Адана Демирспор
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Уфа" объявила об уходе Дениса Попова с поста главного тренера
Мостовой: если у Дивеева есть какой-то вариант в Европе, нужно пробовать уезжать. Жизнь футболиста очень короткая 1
Семин: Дзюбе нужно больше тренироваться
Бывший тренер "Локомотива" Фадлу Давидс: Цорн способен стать топовым менеджером или директором в Европе 1
Газизов – о возможной отставке главного тренера "Уфы": Попова могут уволить? Давайте будем следить за этим
Сергей Степашин: "Динамо" никогда не рассматривало Азмуна
"Матч ТВ": Талалаев будет руководить "Торпедо" в игре со "Спартаком"
Колыванов: Чалов – уже достаточно опытный, зрелый футболист. Ему не стоит в 24 года ехать в Серию Б
Карасев – о судействе на матче ЦСКА – "Спартак": из того, что я видел, моя фамилия появлялась нечасто
Роднина – о натурализации Малкома и Клаудиньо: нормально, когда люди переезжают работать, учиться, жить в другие страны 2
Мостовой: с этим составом "Спартак" должен быть в тройке – сейчас они там и находятся. Что с Абаскалем, что без него 10 эксклюзив
Ловчев: уровень РПЛ однозначно подсел, но в этом году к нам вернулся футбол в его изначальном виде 2
Александр Мостовой: Семак регулярно приводит "Зенит" к чемпионству. Но сделает ли он это с "Уралом"? Нет, конечно 14 эксклюзив
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов: первый гол "Зенита" в матче с "Сочи" был забит с нарушением правил 8
Ловчев: практически все команды РПЛ играют в атаку. Даже "Торпедо" сейчас меняться будет 1
Генич: не думаю, что у "Челси" сейчас есть острая необходимость в Захаряне 1
Кечинов – об уходе Урунова из "Урала": здесь проблема в психологии. В «Спартаке» было видно, что парень очень умелый 1
Ди Мария: все аргентинцы мечтают приехать в Европу, а я мечтаю вернуться в "Росарио Сентраль"
"РБ Лейпциг" обыграл "Реал", "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком"
"ПСЖ" и "Бенфика" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Ювентус" не сыграет в плей-офф турнира 1
Ничья с "Манчестер Сити" вывела "Боруссию" Дортмунд в плей-офф ЛЧ, Марез не забил пенальти
"Милан" разгромил "Динамо" Загреб и опередил "Зальцбург" в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов
ФК "Химки": вызывает опасения желание блогеров под предводительством Собчак уколоть РПЦ 11
Главу пресс-службы "Балтики" мобилизовали
В "Зените" не стали комментировать слухи об интересе "Ростова" к Сутормину
Селюк: "Зенит" будет чемпионом, если даже тренером будет мой дедушка 7
"СЭ": "Ростов" интересуется полузащитником "Зенита" Суторминым 7
Мостовой считает, что Сычевой не пригодится "Зениту" 1
Тренер "Сочи" Бородин резко отреагировал на информацию о недовольстве части игроков Гараниным
Экс-тренер "Барселоны" Сетьен возглавил "Вильярреал" после ухода Эмери
Все новости
-