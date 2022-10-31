"В Турции нет никакой русофобии. Сам живу здесь третий год: ничего не замечаю, а Оздоев — тем более. Здесь любят людей любой национальности. Везде дружелюбные отношения: на улице, в команде, да на футбольном поле в матче с другими соперниками", - цитирует Гаргаева "Чемпионат".
Напомним, Магомед Оздоев в летнее трансферное окно подписал двухлетний контракт с "Фатих Карагюмрюк" после окончания соглашения с "Зенитом". С того момента россиянин провел 10 матчей в чемпионате Турции, в которых отметился двумя результативными передачами. После 11 матчей команда Оздоева занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
До перехода в "Фатих Карагюмрюк" Магомед Оздоев выступал за "Зенит", "Рубин", "Ахмат" и "Локомотив". В начале ноября полузащитнику исполняется 30 лет.
Агент Оздоева: в Турции нет никакой русофобии. Здесь любят людей любой национальности
Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитиника "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, рассказал об отношении к россиянам в Турции.
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"