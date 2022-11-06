Представитель Дзюбы – о слухах о разрыве контракта игрока с "Аданой Демирспор": обращайтесь к тому, кто это опубликовал

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
Локомотив2 тайм
П1 6.9X 3.2П2 1.58
Торпедо
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 4.3X 3.75П2 1.85
Ростов
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.75X 3.5П2 2.55

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Уфа
0 - 0 0 0
Нефтехимик2 тайм
Енисей
2 - 1 2 1
КубаньЗавершен
Краснодар-2
0 - 2 0 2
Волгарь2 тайм
П1 50X 9.5П2 1.03
Акрон
2 - 0 2 0
Велес1 тайм
П1 1.02X 7.46П2 12.6
Родина
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
П1 2X 3П2 3.85
Динамо Мх
16:00
РубинНе начат
П1 3.15X 3.3П2 2.27
КАМАЗ
17:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 3.05X 3.25П2 2.38
Балтика
17:00
АланияНе начат
П1 2.23X 3.35П2 3.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
П1 2.95X 3П2 2.5
Саутгемптон
17:00
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 4.5X 3.75П2 1.82
Астон Вилла
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.4X 3.55П2 2.15
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2
Тоттенхэм
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 3.3X 3.8П2 2.12

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.54X 4.3П2 6.4
Реал Сосьедад
18:15
ВаленсияНе начат
П1 2.01X 3.35П2 4.1
Вильярреал
20:30
МальоркаНе начат
П1 1.81X 3.55П2 4.9
Бетис
23:00
СевильяНе начат
П1 2.18X 3.25П2 3.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
0 - 1 0 1
ТориноПерерыв
П1 9X 3.6П2 1.47
Сампдория
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 4.1X 3.5П2 1.96
Монца
17:00
ВеронаНе начат
П1 2.21X 3.45П2 3.4
Рома
20:00
ЛациоНе начат
П1 2.15X 3.45П2 3.55
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат
П1 2.9X 3.25П2 2.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
17:30
УнионНе начат
П1 2.38X 3.25П2 3.2
Фрайбург
19:30
КёльнНе начат
П1 1.76X 3.95П2 4.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
0 - 1 0 1
ПСЖ1 тайм
П1 18X 7.75П2 1.14
Реймс
17:00
НантНе начат
П1 2.22X 3.45П2 3.35
Ницца
17:00
БрестНе начат
П1 1.87X 3.7П2 4.3
Клермон
17:00
МонпельеНе начат
П1 2.41X 3.4П2 3
Тулуза
17:00
МонакоНе начат
П1 3.1X 3.8П2 2.2
Лилль
19:05
РеннНе начат
П1 2.31X 3.45П2 3.15
Марсель
22:45
ЛионНе начат
П1 2.25X 3.55П2 3.2
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Представитель Дзюбы – о слухах о разрыве контракта игрока с "Аданой Демирспор": обращайтесь к тому, кто это опубликовал

Представитель форварда "Аданы Демирспор" Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал слухи о том, что россиянин расторг контракт с турецким клубом.
Фото ФК "Адана Демирспор"
- Никак не могу прокомментировать. Многие считают, что эта новость – шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть дает комментарий – откуда взял эту информацию, - цитирует Гольдмана "Чемпионат".

Напомним, летом 2021 года 34-летний форвард Артем Дзюба на правах свободного агента перешел в" Адану Демирспор", подписав соглашение с турецким клубом по схеме 1+1. В своей первой же игре, россиянин вышел в стартовом составе и забил гол в ворота "Фенербахче"(2:3). После форвард перестал попадать в основной состав и выходил на поле только на замену. Результативных действий игрок больше не совершал. В последних играх Дзюба не был в ключен в заявку на матчи турецкого клуба.

Ранее СМИ сообщили, что Дзюба и "Адана Демирспор" расторгли контракт по обоюдному согласию. Аналитический портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в 4 миллиона евро.

Журналист Карпов: Дзюба расторг контракт с "Адана Демирспор"


Дзюба Адана Демирспор Чемпионат Турции
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