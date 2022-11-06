- Никак не могу прокомментировать. Многие считают, что эта новость – шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть дает комментарий – откуда взял эту информацию, - цитирует Гольдмана "Чемпионат".
Напомним, летом 2021 года 34-летний форвард Артем Дзюба на правах свободного агента перешел в" Адану Демирспор", подписав соглашение с турецким клубом по схеме 1+1. В своей первой же игре, россиянин вышел в стартовом составе и забил гол в ворота "Фенербахче"(2:3). После форвард перестал попадать в основной состав и выходил на поле только на замену. Результативных действий игрок больше не совершал. В последних играх Дзюба не был в ключен в заявку на матчи турецкого клуба.
Ранее СМИ сообщили, что Дзюба и "Адана Демирспор" расторгли контракт по обоюдному согласию. Аналитический портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в 4 миллиона евро.
Журналист Карпов: Дзюба расторг контракт с "Адана Демирспор"
Представитель Дзюбы – о слухах о разрыве контракта игрока с "Аданой Демирспор": обращайтесь к тому, кто это опубликовал
Представитель форварда "Аданы Демирспор" Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал слухи о том, что россиянин расторг контракт с турецким клубом.
Фото ФК "Адана Демирспор"