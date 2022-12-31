– Это не конец карьеры Криштиану, он еще продолжит играть и забивать голы, как минимум 2.5 года. Ибрагимович переезжал играть в США, но он вернулся. Роналду еще может вернуться в Европу, не может уже играть, как раньше, но еще может быть важным футболистом для больших клубов. Он должен согласится и принимать решение тренеров и не думать, что он играет также, как пять лет назад, – цитирует Барбозу Metaratings.
Напомним, что футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии минувшей ночью сообщил о переходе в свою команду португальского нападающего Криштиану Роналду, который с ноября 2022 года находился без клуба, оставшись в статусе свободного агента. "Манчестер Юнайтед" расторг с ним контракт из-за скандального интервью, которое Роналду дал журналисту The Sun Пирсу Моргана без согласования с самим клубом. По ходу интервью Криштиану нелицеприятно высказывался о людях, относящихся к "Манчестер Юнайтед", возмущался слабому развитию инфраструктуры команды в последние годы, критиковал нынешнего главного тренера Эрика тен Хага, который пришел в "МЮ" летом текущего года. На чемпионате мира по футболу, который недавно проходил в Катаре, Роналду забил лишь однажды, постепенно перестав быть игроком стартового состава.
Агент Барбоза: "Аль-Наср" – не конец карьеры Роналду. Он еще может вернуться в Европу
Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на переход форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в "Аль-Наср".
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