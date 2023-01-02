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Спортивный директор "Фатих Карагюмрюк": Оздоев – топ-футболист. Надеюсь, мы продолжим с ним на протяжении многих лет

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Спортивный директор "Фатих Карагюмрюк" Мурад Акын оценил игру российского полузащитника Магомеда Оздоева в первой части сезона.
Фото: пресс-служба "Фатих Карагюмрюк"
– У нас были неудачные игры, но мы действительно рады за его адаптацию, характер, склад ума. Это топ-футболист. Надеюсь, мы продолжим с ним работать на протяжении многих лет. Магомеду можно поставить оценку 5, – цитирует Акына ТАСС.

Напомним, что российский полузащитник Магомед Оздоев перешел в турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" в июле 2022 года на правах свободного агента. До этого он выступал за "Зенит". В текущем сезоне Оздоев отыграл 14 матчей в чемпионате Турции за свой нынешний клуб. В общей сумме на футбольном поле Магомед провел 1164 минуты. На счету у Магомеда Оздоева один забитый мяч и две результативных передачи. Контракт российского полузащитника с турецким клубом на данный момент рассчитан до 30 июня 2024 года и предусматривает опцию продления на еще один год.


Фатих Карагюмрюк Оздоев
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