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IHA: Халк согласовал контракт c турецким "Адана Демирспор", из которого в ноябре ушел Дзюба

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По данным СМИ, 36-летний бразильский экс-нападающий "Зенита" Халк подпишет контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Зенит"
36-летний бразильский форвард "Атлетико Минейро" Халк согласовал детали контракта с турецким "Адана Демирспор", сообщают СМИ. По данным источника, соглашение будет подписано после открытия зимнего трансферного периода в турецкой Суперлиге. В 2022 году Халк сыграл за свой клуб в 46 матчах, записав на свой счет 29 забитых голов и 5 результативных передач.

Ранее, в ноябре 2022 года, по обоюдному согласию контракт с "Адана Демирспор" расторг 34-летний российский нападающий Артем Дзюба. В сезоне-2015/2016 Дзюба и Халк вместе выступали за петербургский "Зенит", провели 39 совместных матчей и забили 17 голов с передач друг друга (11 таких мячей на счету Дзюбы, 6 - на счету Халка).

Источник: IHA


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