– У Оздоева и команды пошли результаты. Были видны работа и старание тренера. Пирло с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас он видоизменил позицию Оздоева – Магомед стал играть ближе к чужим воротам. Вокруг него стала строиться игра в атакующих действиях, появилось больше возможностей, – приводит слова Гаргаева Sport24.
Напомним, что российский полузащитник Магомед Оздоев перешел в турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" летом 2022 года в статусе свободного агента. До этого Магомед играл за несколько российских клубов, последним из которых был "Зенит" из Санкт-Петербурга, за который Оздоев играл с февраля 2018 года. До этого Магомед играл за казанский "Рубин", московский "Локомотив" и грозненский "Терек". В составе турецкого клуба Оздоев провел уже 16 матчей, в которых ему удалось забить два мяча и отдать две результативных передачи. Контракт Магомеда с командой "Фатих Карагюмрюк" действует до 30 июня 2024 года и предусматривает возможность продления соглашения на еще один год.
Представитель Оздоева: Пирло с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас он стал играть ближе к чужим воротам
Представитель Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев оценил игру российского полузащитника в чемпионате Турции за "Фатих Карагюмрюк".
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